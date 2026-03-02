В Совфеде высказались о сроках окончания конфликта США и Израиля с Ираном

Конфликт США и Израиля с Ираном будет идти, пока кто-то не дрогнет первым. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Он обратил внимание, что Иран отказался вести переговоры с США. Пушков считает, что Тегеран готов нести «и военный, и персональный ущерб», однако при этом собирается нанести максимальный ущерб и своим противникам.

«Западные СМИ начали писать о "войне на истощение", но речь о другом — это состязание взаимных ущербов. И оно будет идти до момента, когда кто-то дрогнет первым или у кого-то закончатся ракеты», — высказался сенатор о сроках окончания конфликта.

Ранее Пушков выразил мнение, что Франция и Германия хотят сблизиться с США, присоединившись к коалиции против Ирана. По его мнению, это может привести к повторению войны в Ливии. При этом политик подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана далек от третьей мировой войны и призвал «сохранять трезвость в оценках».