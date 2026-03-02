В России спрогнозировали ход войны США с Ираном

Пушков: Европа хочет вступить в коалицию против Ирана и сблизиться с США

Великобритания, Франция и Германия хотят сблизиться с США, присоединившись к коалиции против Ирана, что может привести к повторению войны в Ливии. Такой прогноз дал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Объединенный Запад против Ирана, как прежде против Ливии — наиболее вероятный сценарий развития войны», — написал он.

В то же время политик призвал «сохранять трезвость в оценках», поскольку конфликт вокруг Ирана далек от третьей мировой войны, несмотря на вовлеченность многих стран Ближнего Востока.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.