Украина является крупнейшим полигоном для испытаний новых вооружений. Об этом заявила министр экономики Германии, ее слова приводит The Wal Street Journal (WSJ).
«Мы должны быстро учиться у Украины: они являются крупнейшим в мире полигоном для испытаний новых систем вооружения (...). Нам нужно использовать эти возможности, чтобы помочь Украине, но также и укрепить себя», — отметила министр.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии.
Международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса отметил, что в случае реализации такого сценария Лондон и Париж останутся без поддержки Вашингтона.