В Германии рассказали об испытании оружия на Украине

Министр экономики ФРГ назвала Украину крупнейшим полигоном для испытаний оружия

Украина является крупнейшим полигоном для испытаний новых вооружений. Об этом заявила министр экономики Германии, ее слова приводит The Wal Street Journal (WSJ).

«Мы должны быстро учиться у Украины: они являются крупнейшим в мире полигоном для испытаний новых систем вооружения (...). Нам нужно использовать эти возможности, чтобы помочь Украине, но также и укрепить себя», — отметила министр.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии.

Международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса отметил, что в случае реализации такого сценария Лондон и Париж останутся без поддержки Вашингтона.