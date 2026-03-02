Реклама

В Германии рассказали об испытании оружия на Украине

Министр экономики ФРГ назвала Украину крупнейшим полигоном для испытаний оружия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украина является крупнейшим полигоном для испытаний новых вооружений. Об этом заявила министр экономики Германии, ее слова приводит The Wal Street Journal (WSJ).

«Мы должны быстро учиться у Украины: они являются крупнейшим в мире полигоном для испытаний новых систем вооружения (...). Нам нужно использовать эти возможности, чтобы помочь Украине, но также и укрепить себя», — отметила министр.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии.

Международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса отметил, что в случае реализации такого сценария Лондон и Париж останутся без поддержки Вашингтона.

