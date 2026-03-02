Москвичам рассказали о погоде в первую неделю марта

Синоптик Леус: Температура в Москве до конца недели останется положительной

До конца наступившей недели дневная температура в Москве будет держаться выше нулевой отметки. Своим прогнозом со столичными жителями в Telegram-канале поделился главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Исключение составит лишь воскресенье, 8 марта. В Международный женский день, как ожидает синоптик, столбики термометров не поднимутся выше нуля, однако даже при этом температура все еще будет превышать климатическую норму на 2-3 градуса. В ночные же часы температура все еще будет отрицательной. Вернутся заморозки, особенно сильными, по словам Леуса, они будут в среду, 4 марта, пятницу, 5 марта, и субботу, 7-го числа.

Новых тепловых рекордов, какие были поставлены в первый день весны, Леус не ожидает. Так, для Москвы 1 марта стало самым теплым днем с начала года — на опорной столичной метеостанции ВДНХ термометры показали плюс 4,9 градуса. В Подмосковье рекорд побила Коломна, где температура поднялась до 5,9 градуса выше нуля. Температурные рекорды побили и другие регионы европейской части страны. Суточный температурный максимум обновили Псковская, Смоленская, Калужская и Тульская области, а в Смоленске и Великих Луках столбики термометров достигли двузначных отметок.