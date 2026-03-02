Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

Мужчины и женщины рассказали о случаях, разделивших, по их мнению, их жизнь «на до и после». Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи признались, что такой ситуацией для них стала потеря партнера.

Каждый день я думаю о жене, разговариваю с ней и испытываю болезненную радость, вспоминая ее снова и снова. Это горе и печаль от осознания того, что она больше не может ответить мне Sorkijan пользователь Reddit

Другие вспомнили о стихийных бедствиях, например, урагане «Катрина» — самом разрушительном урагане в истории США, произошедшем в конце августа 2005 года.

Вода глубиной четыре метра. Я выбралась оттуда с домашними животными, коробкой семейных фотографий и пакетом с одеждой. И теперь, спустя 20 лет, возвращаюсь домой. Стойкость, любовь, страх, неуверенность и общность — то, что навсегда останется в моем сердце. Сразу после урагана я оплакивала свои вещи. Теперь я благодарна, что материальные ценности больше не имеют власти над моей жизнью Little_Big_Momma пользовательница Reddit

Немало пользователей рассказали, что их жизнь кардинально изменила болезнь.

Я собирался поступать в аспирантуру и чувствовал, что жизнь наконец-то начинает налаживаться. Я все потерял, когда заболел. Прошло уже два года, и с каждым днем я становлюсь все более работоспособным, но сейчас с болью осознаю, что все может снова развалиться. Не принимайте здоровье как должное! leethefigkid пользователь Reddit

