Забота о себе
13:37, 2 марта 2026

Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anze Furlan / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины рассказали о случаях, разделивших, по их мнению, их жизнь «на до и после». Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие пользователи признались, что такой ситуацией для них стала потеря партнера.

Каждый день я думаю о жене, разговариваю с ней и испытываю болезненную радость, вспоминая ее снова и снова. Это горе и печаль от осознания того, что она больше не может ответить мне

Sorkijanпользователь Reddit

Другие вспомнили о стихийных бедствиях, например, урагане «Катрина» — самом разрушительном урагане в истории США, произошедшем в конце августа 2005 года.

Вода глубиной четыре метра. Я выбралась оттуда с домашними животными, коробкой семейных фотографий и пакетом с одеждой. И теперь, спустя 20 лет, возвращаюсь домой. Стойкость, любовь, страх, неуверенность и общность — то, что навсегда останется в моем сердце. Сразу после урагана я оплакивала свои вещи. Теперь я благодарна, что материальные ценности больше не имеют власти над моей жизнью

Little_Big_Mommaпользовательница Reddit
Немало пользователей рассказали, что их жизнь кардинально изменила болезнь.

Я собирался поступать в аспирантуру и чувствовал, что жизнь наконец-то начинает налаживаться. Я все потерял, когда заболел. Прошло уже два года, и с каждым днем я становлюсь все более работоспособным, но сейчас с болью осознаю, что все может снова развалиться. Не принимайте здоровье как должное!

leethefigkidпользователь Reddit

Ранее пользователи сети обсудили бытовые привычки, которые считают самыми опасными и при этом распространенными. Один из них попросил перестать недооценивать недостаток сна.

    Обсудить
