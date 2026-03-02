Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:05, 2 марта 2026Мир

Наследник иранского шаха заявил о готовности немедленно отправиться в Иран

Fox News: Наследник шаха Ирана заявил о готовности отправиться в Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Сын свергнутого в 1979 году в результате исламской революции последнего шаха Ирана Реза Пехлеви сообщил о готовности немедленно отправиться в Иран. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я готов отправиться туда [в Иран] как можно скорее. Я хотел бы быть там, независимо от того, произойдет ли это до падения режима или сразу после», — сказал он.

По словам наследника последнего иранского шаха, для него важно быть среди соотечественников, чтобы вести последнюю битву до конца.

Ранее Пехлеви призвал европейских лидеров поддержать масштабную военную операцию США против властей Ирана. Он отметил, что Европа слишком долго занимала выжидательную позицию, но сейчас настал момент принять решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    Кадры ударов США по целям в Иране показали

    Россиян предупредили о подорожании отдыха на альтернативных Ближнему Востоку направлениях

    Казахстан выразил соболезнования Ирану

    Европейские индексы попадали из-за ситуации в Иране

    Российский вице-премьер высказался о товарообороте с Азербайджаном

    Наследник иранского шаха заявил о готовности немедленно отправиться в Иран

    Рост цен на драгоценные металлы объяснили

    Мощный пожар после атаки беспилотников на крупнейший портовый город России сняли на видео

    Трамп выступит с обращением по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok