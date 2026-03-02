Наследник иранского шаха заявил о готовности немедленно отправиться в Иран

Fox News: Наследник шаха Ирана заявил о готовности отправиться в Иран

Сын свергнутого в 1979 году в результате исламской революции последнего шаха Ирана Реза Пехлеви сообщил о готовности немедленно отправиться в Иран. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я готов отправиться туда [в Иран] как можно скорее. Я хотел бы быть там, независимо от того, произойдет ли это до падения режима или сразу после», — сказал он.

По словам наследника последнего иранского шаха, для него важно быть среди соотечественников, чтобы вести последнюю битву до конца.

Ранее Пехлеви призвал европейских лидеров поддержать масштабную военную операцию США против властей Ирана. Он отметил, что Европа слишком долго занимала выжидательную позицию, но сейчас настал момент принять решение.