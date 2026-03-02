Реклама

14:32, 2 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Назван главный фактор риска рака кишечника

Онколог Хребтов: Сидячий образ жизни повышает риск развития рака кишечника
Наталья Обрядина
Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

Врач-онколог, хирург «СМ-Клиника» Глеб Хребтов рассказал, что у людей в возрасте 40-48 лет все чаще диагностируют рак кишечника, хотя раньше он считался болезнью пожилых людей. В разговоре с «Лентой.ру» доктор назвал главный фактор риска этого заболевания.

По словам врача, рост заболеваемости раком прежде всего связан с сидячим образом жизни, который стал нормой в эпоху цифровых технологий. «Офисная работа, удаленка, постоянное использование компьютеров — все это приводит к тому, что человек проводит почти весь день сидя. А вечером после работы ситуация нередко повторяется: диван, телевизор или опять ноутбук. В итоге большую часть суток человек находится либо в сидячем, либо в лежачем положении», — пояснил онколог.

Врач объяснил, что при таком образе жизни у человека могут возникать постоянные запоры, нарушение моторики кишечника, а также хронические воспалительные процессы. Со временем такие изменения способны перейти в предраковое состояние, а затем привести к развитию злокачественных опухолей.

Риск заболеть колоректальным раком у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, может быть в несколько раз выше, чем у тех, кто регулярно двигается и занимается спортом, заключил врач.

Ранее онколог, хирург Павел Бледных предупредил о маскирующемся под геморрой опасном заболевании. По его словам, основной симптом, который вводит в заблуждение, — это появление крови в стуле, которое характерно не только для геморроя, но и для рака толстой кишки.

