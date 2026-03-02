Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

Иранист Баскаков: Кандидат на пост лидера Ирана должен быть приемлем для элиты

Кандидатура нового рахбара — верховного лидера Ирана — должна быть приемлема для разных представителей элиты. О том, кто может занять место погибшего Али Хаменеи, в беседе с «Новости Mail» рассказал младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков.

В 2025 году после 12-дневной войны журналисты писали, что Хаменеи выбрал трех высокопоставленных представителей духовенства, которые могли бы стать его преемниками. Однако тогда их имена не разглашались.

«Важно, что кандидатура должна быть приемлема для разных представителей элиты Ирана. Можно допустить, что в условиях высокой нестабильности внутри и вовне высота религиозного ранга кандидатов может не быть решающей. Может быть, кандидат уже был неформально выбран еще до смерти Хаменеи. А может, были лишь выдвинуты возможные кандидатуры», — рассказал Баскаков.

В числе возможных преемников фигурирует сын погибшего лидера — Моджтаба Хаменеи. Он обладает доверием и связями в силовых ведомствах, однако его приход к власти означал бы передачу поста по наследству, что не поддерживает иранское духовенство.

В то же время Хаменеи мог обратить внимание на кандидатуру, которая подразумевала бы «мягкий перезапуск» политического курса в сторону умеренности ради сохранения режима. В данном случае следует вспомнить о пятом президенте Ирана — Мохаммаде Хатами. Баскаков напомнил, что у политика есть опыт проведения реформ и диалога с Западом. Тем не менее его курс не увенчался успехом из-за давления США. Кроме того, в последние годы Хатами критиковал руководство Ирана в отношении системного кризиса. То же относится и к экс-президента Хасану Роухани, при котором была заключена ядерная сделка.

Наиболее вероятным преемником, по мнению ираниста, станет фигура, способная обеспечить преемственность нынешнего политического курса. В связи с этим он выделил две фигуры — Алирезу Арафи и Садека Лариджани.

«Алиреза Арафи — достаточно молодой кандидат, стремительно укреплявший свое положение в Иране. Хаменеи поддерживал устремления Арафи. Это умелый технократ, с опытом активной деятельности в культурно-религиозной области страны и за рубежом. Достаточно близок к консервативным кругам элиты и скорее всего устроит их. Можно также отметить личность Садека Лариджани — председателя Совета по определению государственной целесообразности, имеющего опыт руководства судебной властью в Иране», — рассказал Баскаков.

Тем не менее личность духовного лидера не определит однозначно курс страны, считает Баскаков. Однако в случае, если усилится эскалация конфликта с США и Израилем, можно говорить о потенциальной перестройке всей государственной системы, заключил эксперт.