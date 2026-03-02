«Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

Яшлавский: Конфликт с Ираном может привести к терактам против американцев

Конфликт с Ираном может привести к терактам в США, Великобритании и других странах Запада против американских граждан. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский.

Они вполне могут случиться как и в Соединенных Штатах, так и в странах Европы и в других регионах, где объектами нападения могут стать граждане США, той же Великобритании, которая де-факто присоединилась к агрессии США, Израиля Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

2 марта телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Министерство внутренней безопасности США опасается потенциальных атак террористов-одиночек и киберопераций на фоне начавшихся 28 февраля атак по Ирану.

«Исторически действия отдельных преступников на территории страны не были мотивированы проблемами, связанными с Ираном, Корпусом стражей исламской революции или шиитским насильственным экстремизмом (...) однако конфликт Ирана с США и Израилем может побудить некоторых базирующихся в Америке экстремистов или лиц (...) атаковать цели, которые воспринимаются как еврейские, произраильские или связанные с правительством или армией США», — приводит издание заявление ведомства.

При этом 1 марта в американском городе Остин мужчина открыл стрельбу по посетителям местного бара.

Им оказался 53-летний мигрант из Сенегала Ндиага Диагне, у которого в автомобиле были обнаружены религиозная литература и майка с изображением иранского флага и иных символов Исламской Республики

Фото: Nuri Vallbona / Reuters

Как указал Яшлавский, Иран как государство не склонно осуществлять террористические акты — он предположил, что риторика Тегерана и призывы к мусульманам будут побуждать отдельно взятых людей к радикализму и насилию против американских граждан.

По его словам, стрельба в Остине стала первым таким примером.

Призывы из Ирана необязательно найдут отклик у широких масс, но может начаться радикализация отдельных личностей. Отталкиваясь от пропаганды, они могут осуществлять террористические акты Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Также эксперт напомнил, что Иран контролирует сеть шиитских радикальных группировок по всему Ближнему Востоку, которые могут напрямую устроить теракты.

«Эти группировки в 1980-е и 1990-е годы осуществляли ряд террористических актов, как на Ближнем Востоке, так и в остальном мире. Можно вспомнить пример Ливана, где были атаки против миротворческого контингента ООН или взрыв еврейского культурного центра в столице Аргентины Буэнос-Айрес в 1994 году», — напомнил исследователь.

В Иране объявили джихад против США

В ответ на расправу над верховным лидером Ирана Али Хаменеи иранский аятолла Макарем Ширази, считающийся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против США и Израиля.

Народ Ирана и исламского мира жаждет мести за кровь невинно убиенного лидера революции (...) Отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира Макарем Ширази иранский богослов, великий аятолла

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Ширази также назвал виновниками нынешней ситуации США и Израиль, употребив в адрес последних обозначение «сионистский режим».

Как указал Яшлавский, заявления иранского руководства повышают риски эскалации ситуации на Ближнем Востоке: «Это делает ситуацию опаснее. Но, что здесь первично, а что вторично? Первична все-таки агрессия против Тегерана, которая и спровоцировала ситуацию».

Но, безусловно, ничего хорошего в угрозах Ирана нет — это лишь поощрение взаимной враждебности и угрозы безопасности для людей, которые никакого отношения к конфликту не имеют. Есть все основания предполагать, что именно мирные люди могут пострадать Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Однако эксперт также подчеркнул, что риторика Тегерана о религиозной борьбе ограничена — Иран является страной, где преобладают мусульмане шииты, в то время как большую часть Ближнего Востока населяют сунниты.

«Большая часть стран Ближнего Востока исповедует ислам суннитского толка, в то время как в Иране преобладает шиитский ислам. Поэтому призывы из Тегерана необязательно найдут отклик у других мусульман», — подчеркнул собеседник.

Чем отличаются шииты и сунниты? Шииты и сунниты — два преобладающих, но не единственных ответвлений ислама. Главное различие между ними заключается в вопросе о законном преемнике пророка Мухаммеда после его смерти в 632 году. Сунниты полагают, что его преемниками должны быть выборные лица из числа сподвижников. Однако Шииты убеждены, что власть должна передаваться только родственникам пророка Мухаммеда, поэтому они признали единственным законным наследником его двоюродного брата и зятя — Али ибн Абу Талиба. Шииты и сунниты также серьезно различаются в вопросе религиозных авторитетов. Первые опираются на сборник преданий о словах и делах Мухаммеда — Сунну, а вторые верят в божественную природу власти имамов, видя в них посредников с Богом. Также они имеют разные представления о молитвах, обрядах и налоговой системе. Шииты серьезно уступают в численности суннитам и составляют большинство населения всего в нескольких странах: Иран, Ирак, Азербайджан, Бахрейн. Сунниты преобладают в остальных странах Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, Юго-Восточной Азии и Постсоветского пространства.

Какие риски конфликт в Иране несет для России?

Яшлавский отметил, что для России риск террористической угрозы от конфликта вокруг Ирана вряд ли будет высоким.

«Однако давайте вспомним, что события в секторе Газа в 2023 году вызвали проявления радикального порядка у нас на Северном Кавказе. Любые террористические проявления, какими бы они лозунгами и аргументами не оправдывались, несут в себе опасность. Для людей, государств, регионов и для безопасности во всем мире», — резюмировал эксперт.

Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, в конфликте между Ираном и Израилем активным союзником последнего выступают США и, если столкновение перейдет в глобальную войну, американцы могут сильно просчитаться.