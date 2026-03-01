Аятолла объявил джихад против США и Израиля

Аятолла Ширази объявил джихад против США и Израиля

Аятолла из Ирана Макарем Ширази, считающийся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против США и Израиля. Об этом сообщает Tasnim.

«Народ Ирана и исламского мира жаждет мести за кровь невинного убиенного лидера революции (...) Отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — сообщил он.

Ширази назвал виновниками Вашингтон и Израиль, употребив в адрес последних обозначение «сионистский режим».

28 февраля, в день начала американо-израильской операции, появились сообщения журналистов о кончине верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате удара по его резиденции. Позже об этом объявил президент США Дональд Трамп. Тегеран официально признал это утром 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».