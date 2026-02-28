Реклама

В России предрекли переход конфликта между Ираном и Израилем в глобальную войну

Депутат Чепа: Конфликт между Ираном и Израилем может перейти в глобальную войну
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

В конфликте между Ираном и Израилем активным союзником последнего выступают США и, если столкновение перейдет в глобальную войну, американцы могут сильно просчитаться, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану утром в субботу, 28 февраля. Израильская сторона объявила чрезвычайное положение, ожидая ответного шага со стороны Тегерана.

Депутат напомнил, что накануне ударов спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вел переговоры в Иране касательно договоренностей по обогащенному урану. Тем не менее, подчеркивает парламентарий, удар был нанесен руками Израиля, и теперь это грозит разрастанием конфликта.

«В случае уничтожения или сдачи высшего духовенства и Корпуса стражей исламской революции американцы будут рассчитывать на внутреннюю оппозицию, на революционный процесс, который они хотят развернуть в Иране. И этим самым будут считать, что конфликт закончится, что они ограничат возможности Ирана. Но я не знаю, как будет дальше разворачиваться. Возможно, это перерастет в более глобальный конфликт, и здесь американцы могут просчитаться», — считает Чепа.

Депутат добавил, что Россия в любом случае категорически против всевозможных конфликтов и последовательно выступает против этого. Он напомнил, что Россия говорила об условиях безопасности в Европе в 2021 году, но ее не послушали и это привело к конфликту на Украине. Теперь столкновение грозит разрастись в очень серьезную войну на Ближнем Востоке, заключил он.

Ранее политолог Перенджиев раскрыл причину удара Израиля по Ирану. По его словам, Израиль пошел на эту провокацию для того, чтобы привлечь США к военным действиям против Ирана.

