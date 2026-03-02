Названа дата возобновления работы аэропортов Дубая

Аэропорты Дубая возобновят работу вечером 2 марта

Аэропорты Дубая возобновят работу и обслужат несколько рейсов вечером в понедельник, 2 марта. Дату назвали в медиа-офисе властей эмирата Dubai Media Оffice в соцсети X.

Уточняется, что речь идет о международном аэропорте Дубая (DXB) и аэропорте аль-Мактума (DWC). Пассажиров также призвали не приезжать в указанные воздушные гавани, если с ними не связались напрямую представители авиакомпании с подтвержденным временем вылета.

Ранее авиакомпания Emirates начала перебронировать билеты россиян, застрявших в ОАЭ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Соотечественников обещают вывезти из страны в ближайшие дни.