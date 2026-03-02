Реклама

Застрявших в ОАЭ россиян вывезут в ближайшие дни

АТОР: Застрявших в ОАЭ россиян вывезут рейсами Emirates
Фото: Mike Campbell / NurPhoto via Getty Images

Авиакомпания Emirates начала перебронировать билеты россиян, застрявших в ОАЭ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что россиян вывезут в ближайшие дни. Перевозчик запланировал рейсы из Дубая в Москву на 4 и 6 марта для тех, кто не смог улететь по купленному заранее билету. Кроме того, есть возможность приобрести билеты на 6 марта от 89 тысяч рублей в одну сторону.

Ранее российским туристам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки Ирана. Соотечественница описала этот опыт фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно».

Первый более чем за двое суток самолет в Москву вылетел из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, 2 марта. Рейс выполняет авиакомпания Etihad Airways.

