16:50, 2 марта 2026Авто

Названа истинная причина протечек панорамного люка

Эксперт Ладушкин объяснил разницу между панорамной крышей и люком
Марина Аверкина

Фото: NorthSky Films / Shutterstock / Fotodom

В чем отличия между панорамной крышей и панорамным люком, RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. Он также разъяснил истинную причину протечек панорамного люка.

Панорамная крыша изготавливается из закаленного стекла или специального поликарбоната. По словам эксперта, такая крыша практически не влияет на безопасность автомобиля при опрокидывании, поскольку основную ударную нагрузку в такой ситуации принимают на себя усиленные стойки кузова. Единственным недостатком конструкции он назвал незначительное увеличение общей массы транспортного средства.

Стекло вклеивается в кузов на уплотнители, что гарантирует отсутствие протечек, если только не имеет механических повреждений и заводского брака.

Гораздо более сложным устройством Ладушкин назвал панорамный люк. «Основная сложность состоит в механизме открывания люка, громоздкости конструкции и весе. Многие производители не указывают в инструкции необходимость чистки дренажных каналов, смазывания направляющих и уплотнителей люка, проверки тросов привода. Со временем без обслуживания люк может начать протекать», — объясняет эксперт.

Он также предупредил, что существует риск выхода из строя электромотора. В случае поломки люк может заклинить в открытом положении, и у большинства современных автомобилей возможность закрыть его вручную попросту отсутствует.

Ладушкин предостерег от приобретения машин с панорамными люками или крышами жителей регионов, где высок риск камнепада или схода камней с гор.

Ранее аналитики сообщили, что четыре бренда резко подняли цены на машины в России.

