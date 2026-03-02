Реклама

Наука и техника
12:40, 2 марта 2026Наука и техника

Названа неожиданная группа риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

JAMA: Предраковые изменения шейки матки повышают риск болезней сердца и сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Молодые женщины с предраковыми изменениями шейки матки могут чаще сталкиваться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли ученые из Швеции, проанализировавшие данные национальных медицинских регистров за период с 1958 по 2021 год. Результаты исследования опубликованы в JAMA Oncology.

Речь идет о состоянии под названием HSIL — это выраженные изменения клеток шейки матки, которые могут со временем привести к раку и чаще всего связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Исследователи сравнили почти 30 тысяч девушек и женщин 15-24 лет с таким диагнозом с более чем 149 тысячами их ровесниц без подобных изменений.

Выяснилось, что у женщин с HSIL риск сердечно-сосудистых заболеваний был примерно на 20 процентов выше. В частности, риск инфаркта оказался выше на 58 процентов, а риск инсульта — примерно на 42 процента. Кроме того, в этой группе чаще отмечались гипертония, сердечная недостаточность и нарушения ритма сердца. Риск смерти от сердечных причин также был выше.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причину и следствие. Однако они отмечают, что сердечно-сосудистые болезни и онкологические процессы имеют общие факторы риска — например, воспаление, курение и избыточный вес. По мнению ученых, молодым женщинам с историей HSIL стоит уделять больше внимания контролю факторов сердечного риска и регулярным медицинским обследованиям.

Ранее ученые выяснили, что сон под звуки дорожного движения вызывает стресс для сердца и сосудов.

