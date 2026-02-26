Реклама

Наука и техника
12:03, 26 февраля 2026Наука и техника

Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

CR: Сон под звуки дорожного движения вызывает стресс для сердца и сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Даже одна ночь под звуки дорожного движения может вызвать стресс для сердца и сосудов. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Cardiovascular Research (CR). Работа помогает объяснить, почему люди, живущие рядом с оживленными трассами, чаще страдают гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В рандомизированном двойном слепом эксперименте участвовали 74 здоровых добровольца. В разные ночи они спали либо в тишине, либо под запись 30 или 60 эпизодов автомобильного шума с пиковыми значениями около 60 децибел — типичным уровнем для городской среды. Уже на следующее утро у участников, подвергшихся шуму, фиксировалось ухудшение функции сосудов: показатель их расширения снижался с 9,35 процента в контрольной группе до 8,19 процента и 7,73 процента соответственно. Одновременно увеличивалась частота сердечных сокращений и ухудшалось качество сна.

Анализ крови выявил изменения белков, связанных с воспалением и стрессовой реакцией организма. По словам авторов, даже во сне организм продолжает реагировать на внешние раздражители, активируя механизмы стресса. Повторяющееся воздействие такого шума может со временем способствовать развитию гипертонии и ишемической болезни сердца.

Исследователи подчеркивают, что защита сна — важный элемент профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо индивидуальных мер, таких как шумоизоляция или изменение планировки жилья, они призывают к более строгому регулированию транспортного шума на уровне городского планирования.

Ранее ученые выяснили, что порция клетчатки снижает риск болезней сердца у работающих по ночам людей.

