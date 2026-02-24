Реклама

12:55, 24 февраля 2026Наука и техника

Назван простой способ снизить риск болезней сердца

EJE: Порция клетчатки снижает риск болезней сердца у работающих по ночам людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Повышенное потребление клетчатки может снижать риск ишемической болезни сердца у людей, работающих по ночам. К такому выводу пришли исследователи из Уппсальского университета, проанализировав данные более 220 тысяч взрослых. Работа опубликована в European Journal of Epidemiology (EJE).

Ночная работа нарушает естественные циркадные ритмы и связана с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. В исследовании участников разделили на три группы: работающие днем, периодически выходящие в ночные смены и регулярно работающие ночью. За 12 лет наблюдения выяснилось, что у работников ночных смен с низким потреблением клетчатки риск ишемической болезни сердца был выше, чем у тех, кто получал ее больше.

У регулярно работающих по ночам более низкий риск был связан с потреблением около 19 г клетчатки в сутки, у тех, кто выходил в ночные смены время от времени, — примерно 15 г. При этом действующие рекомендации для взрослых составляют около 25 г в день. Авторы подчеркивают, что полученные цифры не являются новыми нормативами, но отражают выявленную закономерность.

Исследователи отмечают, что связь сохранялась после учета образа жизни и других факторов риска. Возможный механизм — влияние клетчатки на микробиоту кишечника и уровень липидов в крови, что особенно важно для людей с нарушенным режимом сна. По словам авторов, увеличение доли цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и бобовых может стать дополнительной стратегией поддержки сердца для работников ночных смен, наряду с физической активностью и отказом от курения.

Ранее ученые выяснили, что пуникалагин, содержащийся в гранате, снижает риск сердечных болезней.

