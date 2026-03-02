Реклама

2 марта 2026

Названы лучшие китайские автомобили до трех миллионов рублей

Эксперт назвал лучшими китайскими машинами Haval Jolion и Chery Tiggo 8 Pro Max
Марина Аверкина

Фото: Robertus Pudyanto / Getty Images

Лучшие варианты среди китайских машин стоимостью не дороже трех миллионов рублей перечислил «Российской газете» автомобильный эксперт Александр Ковалев.

Одним из наиболее надежных и практичных решений, по мнению специалиста, является кроссовер Haval Jolion. «Он хорошо адаптирован для России, не имеет проблем с запасными частями, удачно вписан в транспортный налог, предлагает достаточный запас пространства в салоне, а его верхние комплектации предусматривают полный привод и широкий спектр оснащения, включая пакет активных ассистентов водителя», — аргументировал эксперт. Кроме того, модель сохраняет высокую ликвидность, отметил он.

Среди автомобилей с пробегом Ковалев оценил кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max, семиместный салон которого идеально подойдет для больших российских семей. Двухлитровый двигатель и наличие системы полного привода в совокупности с ценой до 3 миллионов рублей делает этот вариант одним из самых интересных на вторичном рынке, уверен специалист.

Ранее Московский автомобильный завод «Москвич» официально представил две новые модели и озвучил их стоимость. Речь о кроссоверах «Москвич М70» и «Москвич М90».

