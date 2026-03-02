Опубликованы кадры уничтожения американского истребителя в Кувейте

Опубликованы кадры уничтожения истребителя F-15 ВВС США в Кувейте

Появились кадры уничтожения истребителя F-15 Военно-воздушных сил (ВВС) США в Кувейте. Видео опубликовал Telegram-канал NAYA.

На кадрах видно, как ракета попадает в истребитель, самолет загорается и начинает резко терять высоту, после чего пилот катапультируется.

Ранее силы безопасности Кувейта задержали пилота сбитого истребителя ВВС США. Телеканал SNN также опубликовал еще одну видеозапись, на которой пилот лежит в багажнике черного внедорожника, назвав это «историческим унижением» и «особым приемом американскому пилоту».