20:15, 2 марта 2026Путешествия

Пассажиров иностранной авиакомпании эвакуировали из самолета после истерики пенсионера

PYOK: Пассажир JetBlue сорвал рейс в Нью-Йорк из-за нехватки места для багажа
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Austin DeSisto / NurPhoto via Getty Images

Пассажир иностранной авиакомпании устроил истерику на борту и сорвал рейс в США. Об этом стало известно Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 1 марта на борту JetBlue, который готовился к вылету из города Форт-Лодердейл во Флориде в Нью-Йорк. Во время посадки 76-летний Роберт Албанезе не смог разместить свой багаж на верхней полке. Из-за нехватки места мужчина пригрозил экипажу и попутчикам взорвать самолет.

Пенсионера тут же арестовали, а пассажиров Airbus A321 эвакуировали. Для обыска в салон воздушного судна пригласили опытных саперов и кинологов. В итоге отправление было задержано на три часа.

Ранее серийная безбилетница из России снова улетела в Европу без посадочного талона. 58-летняя россиянка Светлана Дали незаметно пробралась на борт рейса United Airlines, следовавшего из Ньюарка в Милан, и оказалась в Италии.

    Обсудить
