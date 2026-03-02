Пенсионерам рассказали о способе сохранить льготы

Доцент Иванова-Швец: Пенсионеры должны обратиться в СФР для получения ряда льгот

Большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, однако в некоторых случаях необходимо обращаться в Социальный фонд (СФР), иначе есть риск потерять ряд льгот. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она уточнила, что к таким льготам можно отнести доплату пенсионерам, у которых есть иждивенцы, доплату за сельский стаж, если его не учли при начислении пенсии, а также надбавку за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет.

Собеседница агентства подчеркнула, что ряд мер социальной поддержки как федерального, так и регионального уровня можно оформить только при личном обращении в территориальные подразделения СФР. В частности, граждане обязаны лично подать заявление для оформления субсидии на оплату ЖКХ, если расходы превышают установленную в регионе норму.

Ранее «Лента.ру» писала о том, какие категории неработающих пенсионеров могут получить доплату к пенсии в 2026 году, с какого числа возможны надбавки и на сколько повысят социальные выплаты. Средняя пенсия в России в 2026 году составляет около 27 тысяч рублей. При этом некоторые получатели страховой пенсии в России имеют право на доплаты.