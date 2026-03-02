По всей России сработают сирены оповещения

МЧС заявило о крупномасштабной проверке работы систем оповещения

По всей России 4 марта пройдет крупномасштабная проверка работы систем оповещения населения. Об этом сообщается на сайте МЧС страны.

«Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.

Во время проверки запустят сирены, громкоговорители, а также заменят эфир теле- и радиоканалов соответствующими информационными сообщениями. В ведомстве подчеркнули, что подобные проверки проводятся регулярно для проверки работоспособности систем.

До этого проверка средств оповещения проводилась 1 октября 2025 года. Тогда в МЧС призвали россиян сохранять спокойствие и не паниковать.