По всей России сработают сирены оповещения

По всей России 4 марта пройдет крупномасштабная проверка работы систем оповещения населения. Об этом сообщается на сайте МЧС страны.
«Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в субъектах России. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.
Во время проверки запустят сирены, громкоговорители, а также заменят эфир теле- и радиоканалов соответствующими информационными сообщениями. В ведомстве подчеркнули, что подобные проверки проводятся регулярно для проверки работоспособности систем.
До этого проверка средств оповещения проводилась 1 октября 2025 года. Тогда в МЧС призвали россиян сохранять спокойствие и не паниковать.