Популярный блогер рассказал об обстановке в Дубае на фоне ударов Ирана

Блогер Альтман заявил, что в магазинах в Дубае нет очередей и скопления людей

В магазинах Дубая нет очередей и массового скопления людей, на полках хватает товаров. В городе не наблюдается паники, но на улицах стало немноголюдно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блогера и журналиста Узбекистана Кирилла Альтмана.

«Дубай большой. Мы вчера были в Carrefour, все на месте. Никаких пустых полок. Есть какие-то, наверное, локальные магазины маленькие», — рассказал он агентству.

Блогер отметил, что сейчас в городе нет паники, но на улицах резко уменьшилось количество людей. «Периодически видим в небе работу ПВО, очень редко падают обломки», — уточнил он.

Ранее россиянка, живущая в Дубае (ОАЭ), рассказала об обстановке в городе после воздушных атак Ирана. По ее словам, атмосфера в городе остается спокойной. Она также отметила, что частные организации работают удаленно, для жителей и туристов доступны доставки из аптек и магазинов.