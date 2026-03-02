Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:41, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Популярный блогер рассказал об обстановке в Дубае на фоне ударов Ирана

Блогер Альтман заявил, что в магазинах в Дубае нет очередей и скопления людей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В магазинах Дубая нет очередей и массового скопления людей, на полках хватает товаров. В городе не наблюдается паники, но на улицах стало немноголюдно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блогера и журналиста Узбекистана Кирилла Альтмана.

«Дубай большой. Мы вчера были в Carrefour, все на месте. Никаких пустых полок. Есть какие-то, наверное, локальные магазины маленькие», — рассказал он агентству.

Блогер отметил, что сейчас в городе нет паники, но на улицах резко уменьшилось количество людей. «Периодически видим в небе работу ПВО, очень редко падают обломки», — уточнил он.

Ранее россиянка, живущая в Дубае (ОАЭ), рассказала об обстановке в городе после воздушных атак Ирана. По ее словам, атмосфера в городе остается спокойной. Она также отметила, что частные организации работают удаленно, для жителей и туристов доступны доставки из аптек и магазинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    Стало известно о попытке Ирана атаковать базы Британии на Кипре

    Внучка Иосифа Бродского вышла замуж и показала свадебные фото

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Обвиняемые в похищении девочки в Смоленске воспользовались правом из Конституции России

    Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

    Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

    Назван неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

    Угрозу для Китая остаться без иранской нефти оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok