Россиянка рассказала об обстановке в Дубае после воздушных атак Ирана

Россиянка, живущая в Дубае (ОАЭ), рассказала об обстановке в городе после воздушных атак Ирана. Наблюдениями она поделилась в беседе с ТАСС.

Собеседница агентства назвала атмосферу в городе спокойной. По ее словам, частные организации работают удаленно, для жителей и туристов доступны доставки из аптек и магазинов.

Соотечественница также рассказала, что в первые дни атак в супермаркетах действительно наблюдались очереди, однако во время ограничений из-за COVID-19 они были больше.

Ранее российским туристам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки Ирана. Соотечественница описала этот опыт фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно».