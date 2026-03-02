Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 2 марта 2026Силовые структуры

Появились версии о завещании Джабраилова

Адвокат Карабанов: Джабраилов никаких завещаний не писал, договоренности устные
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Бизнесмен Умар Джабраилов никаких завещаний не писал, могли быть устные договоренности по наследству. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший интересы предпринимателя.

Юрист напомнил об устоях кавказской культуры, где все имущественные вопросы решаются достаточно четко на основании устных договоренностей. Если у Джабраилова имеются активы для наследства, то о них знают только близкие родственники, выдвинул свою версию адвокат.

Джабраилов жаловался подруге, что у него нет настроения. Этой зимой он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах, которых у него в последнее время было много. Речь идет как о личных и деловых, так и о связанных со здоровьем. Джабраилов регулярно проходил медицинские обследования, потому что плохо себя чувствовал и нередко болел.

1 февраля бизнесмен с друзьями ездил в Мекку, чтобы помолиться и привести в порядок мысли. Однако после этого его состояние стало еще более подавленным.

Ранее сообщалось, что Джабраилова с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу из московского отеля, но спасти не смогли. Рядом с ним в номере гостиницы был найден пистолет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла супруга Хаменеи

    Россиянам посоветовали не ехать в одну страну Азии из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

    США в Иране впервые ударили «уничтожителем» российских С-400

    Глава Пентагона сделал заявление об операции в Иране

    «Антивоенный комитет России» оказался террористическим

    Кремль оценил влияние конфликта США с Ираном на переговоры по Украине

    Назван возможный верховный лидер Ирана после Хаменеи

    Захарова возмутилась отсутствием реакции Запада на взрыв возле офиса российского канала

    Названа безопасная суточная норма колы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok