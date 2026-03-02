Призыв российского депутата помочь Ирану ракетами оказался фейком

В соцсетях распространился фейковый призыв Гурулева помочь Ирану ракетами

В соцсетях распространяется видео, на котором депутат Госдумы Андрей Гурулев якобы предложил помочь Ирану баллистическими ракетами.

В действительности Гурулев не публиковал этих роликов. В его официальных соцсетях подобного нет. Видео было опубликовано в фейковом TikTok-аккаунте депутата, который ведется неизвестными лицами от его имени. Примечательно, что на данной странице, которая была создана недавно, публикуются исключительно провокационные ролики, где Гурулев якобы критикует действия Российской армии, руководство РФ и других стран, силовые и другие структуры. Однако все публикуемые там видео фейковые.

За основу данного дипфейка было взято видео, опубликованное депутатом в феврале 2024 года. Оно было посвящено взятию под контроль Авдеевки.

В том числе то, что видео создано при помощи искусственного интеллекта, распознала система «Зефир» — система по борьбе с дипфейками, алгоритмы которой проверяют голос, мимику, текстуру изображения и находят мелкие несостыковки. Ее точность сегодня составляет не менее 89 процентов.

Данные из фейкового видео с участием Гурулева не распространились в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».