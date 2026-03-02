Реклама

17:35, 2 марта 2026Силовые структуры

Продававший сим-карты россиянин попал под следствие

В Смоленской области мужчина попался на продаже номеров украинским аферистам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В Смоленской области мужчина попался на продаже номеров украинским аферистам. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации») УК РФ.

По данным агентства, 40-летний местный житель оказывал помощь украинским кол-центрам. Он оформлял на подконтрольные ему коммерческие фирмы сим-карты и передавал их на территорию Украины. Эти карты использовались мошенниками для совершения звонков гражданам России. За это он получил от них вознаграждение в размере 300 долларов в виде криптовалюты.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые накажут мужчину за передачу своего номера другим людям.

