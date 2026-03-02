Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 2 марта 2026Бывший СССР

Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Красном Лимане

Глава ДНР Пушилин: В Красном Лимане идут ожесточенные бои
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В Красном Лимане идут ожесточенные бои, солдаты ВС России держат ситуацию под контролем. Об этом в соцсети Мах заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил, что два мирных жителя Донецкой народной республики пострадали из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Украинские войска за годы оккупации превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями. Пушилин сообщал, что именно из Авдеевки противник варварски обстреливал Донецк, Макеевку, Ясиноватую.

К 2050 году территория России может стать больше. При этом речь идет не об увеличении территории военным путем, заявил глава ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

    Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму Зеленского

    Россиянка избила сына-аутиста на глазах у всего двора и попала на видео

    Гадалка в Подмосковье выманила у сестры пропавшего на СВО бойца сотни тысяч рублей

    Учительница избила девочку из-за домашнего задания и приказала никому не рассказывать

    Раскрыто влияние популярной приправы на работу мозга

    Российский лыжник Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира в Норвегии

    «Историческое унижение!» В Кувейте разбился американский истребитель F-15. Катапультировавшегося пилота увезли в багажнике авто

    В США высказались о «жульничестве» Уиткоффа на переговорах с Ираном

    В сети оценили лицо российской модели после пластики словами «50 оттенков Олега Монгола»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok