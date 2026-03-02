В Красном Лимане идут ожесточенные бои, солдаты ВС России держат ситуацию под контролем. Об этом в соцсети Мах заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщил, что два мирных жителя Донецкой народной республики пострадали из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов.
Украинские войска за годы оккупации превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями. Пушилин сообщал, что именно из Авдеевки противник варварски обстреливал Донецк, Макеевку, Ясиноватую.
К 2050 году территория России может стать больше. При этом речь идет не об увеличении территории военным путем, заявил глава ДНР.