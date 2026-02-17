ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями

Украинские войска за годы оккупации превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в годовщину освобождения города от украинских сил.

В своем канале он написал, что именно из Авдеевки противник варварски обстреливал Донецк, Макеевку, Ясиноватую.

«Сегодня в Авдеевку вернулась мирная жизнь. Шаг за шагом восстанавливаем жилые дома и социальные объекты, обеспечиваем жителей всем необходимым», — отметил он.

