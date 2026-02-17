Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:36, 17 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями

Глава ДНР Пушилин: ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские войска за годы оккупации превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в годовщину освобождения города от украинских сил.

В своем канале он написал, что именно из Авдеевки противник варварски обстреливал Донецк, Макеевку, Ясиноватую.

«Сегодня в Авдеевку вернулась мирная жизнь. Шаг за шагом восстанавливаем жилые дома и социальные объекты, обеспечиваем жителей всем необходимым», — отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные наступают в Красном Лимане в ДНР.

Пушилин также отмечал, что к 2050 году территория России может стать больше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варданяна приговорили к десяткам лет тюрьмы в Азербайджане

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Появилась информация о многомиллиардном имуществе российского чиновника

    Глава Севастополя объяснил масштабные повреждения после удара ВСУ

    Раскрыто создание новой группировки НАТО для наступления против России

    Россияне пристрастились к готовым японским блюдам

    Россиянин уехал с СВО после разговора с командованием и узнал о грозящем тюремном сроке

    ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями

    Раскрыта распространенная ошибка во время завтрака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok