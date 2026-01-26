ВС России начали заходить в кварталы города в ДНР

Российские военные наступают в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.
По его словам, на краснолиманском направлении разворачиваются боевые действия в районе Красного Лимана.
«Отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого Красного Лимана», — уточнил Пушилин.
Глава ДНР также рассказал об охвате Константиновки российскими военными. Он сообщил, что армия РФ перерезает логистические узлы и коммуникации Вооруженных сил Украины.