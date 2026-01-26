Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:05, 26 января 2026

ВС России начали заходить в кварталы города в ДНР

Пушилин: ВС России проникают в кварталы Красного Лимана в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные наступают в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, на краснолиманском направлении разворачиваются боевые действия в районе Красного Лимана.

«Отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого Красного Лимана», — уточнил Пушилин.

Глава ДНР также рассказал об охвате Константиновки российскими военными. Он сообщил, что армия РФ перерезает логистические узлы и коммуникации Вооруженных сил Украины.

