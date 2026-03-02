Реклама

Раскрыты планы Трампа в отношении Ирана

WP: Трамп рано или поздно проведет переговоры с временным руководством Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп намерен рано или поздно связаться с временным руководством Ирана для переговоров. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент не брал на себя обязательства немедленно вступать в переговоры с недавно объявленным правящим советом и лишь сказал, что "со временем он сделает это"», — сказал собеседник газеты.

Ранее Трамп заявил, что новое руководство Ирана готово к переговорам с Вашингтоном. Он не уточнил, кто именно обратился к Соединенным Штатам с таким предложением, но сообщил, что уже дал согласие на возобновление контактов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

