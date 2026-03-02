Россия заняла Круглое

Российские бойцы группировки «Север» заняли село Круглое в Харьковской области

Российская армия заняла село Круглое в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале «Северный ветер» сообщили бойцы группировки войск «Север».

«В ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения 12-й стрелковой бригады 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" сломили упорное сопротивление украинских пограничников и освободили село Круглое Волчанского района Харьковской области», — говорится в публикации.

Как отметили российские военные, после освобождения села командование украинских пограничников отдало приказ «атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, отступающую с севера».

Ранее бойцы группировки «Север» нанесли удары по узлам связи и спутниковым станциям Starlink украинских войск в Харьковской области.