10:47, 2 марта 2026Бывший СССР

Россия заняла Круглое

Российские бойцы группировки «Север» заняли село Круглое в Харьковской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия заняла село Круглое в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале «Северный ветер» сообщили бойцы группировки войск «Север».

«В ходе ожесточенных боев штурмовые подразделения 12-й стрелковой бригады 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" сломили упорное сопротивление украинских пограничников и освободили село Круглое Волчанского района Харьковской области», — говорится в публикации.

Как отметили российские военные, после освобождения села командование украинских пограничников отдало приказ «атаковать сбросами и FPV-дронами любую живую силу и технику, отступающую с севера».

Ранее бойцы группировки «Север» нанесли удары по узлам связи и спутниковым станциям Starlink украинских войск в Харьковской области.

