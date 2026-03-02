Реклама

Российские войска нанесли удар по станциям Starlink ВСУ

РИА: ВС России нанесли удары по узлам связи и станциям Starlink ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации группировки «Север» нанесли удары по узлам связи и спутниковым станциям Starlink украинских войск в Харьковской области. Об этом рассказал офицер с позывным Карта, передает РИА Новости.

«[Подразделения] уничтожили более 50 целей. Активно наносились удары по узлам связи, спутниковым станциям Starlink и антеннам-усилителям сигнала для управления беспилотникам», — рассказал Карта.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), помимо этого, потеряли артиллерийское орудие, два пункта управления БПЛА, около трех транспортных средств и роботизированные наземные комплексы.

Ранее стало известно, что ВСУ в Сумской области начали терять больше солдат в тылу, чем на линии боевого соприкосновения. Это, в том числе, касается водителей и грузчиков, которым приходится доставлять снаряды не только на позиции военных.

