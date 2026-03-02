Россия запустила рекордное за три года количество ракет в зоне СВО

Россия увеличила запуск ракет по объектам на Украине на 113 процентов

Российские войска в феврале запустили в зоне специальной военной операции (СВО) в ходе ночных атак рекордное за три года количество ракет. Об этом пишет The Guardian.

«Анализ (...) показывает, что в феврале Россия выпустила по Украине больше ракет в ходе ночных атак, чем в любой другой месяц, по крайней мере, с начала 2023 года. Ракетные удары были направлены, в частности, на энергетическую инфраструктуру Украины», — говорится в публикации.

Уточняется, что в феврале Вооруженные силы (ВС) России запустили 288 ракет. Это на 113 процентов больше снарядов, чем в январе.

16 февраля Минобороны Украины назвало рекордным число выпущенных Россией баллистических ракет. В январе их было 91.