Бывший СССР
19:51, 16 февраля 2026Бывший СССР

Минобороны Украины назвало рекордным число выпущенных Россией ракет

Минобороны Украины: В январе Россия выпустила рекордное количество ракет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В январе Вооруженные силы (ВС) России выпустили по Украине рекордное за время конфликта количество баллистических ракет. Такое заявление сделало Минобороны республики в Telegram.

«В январе 2026 года россияне выпустили по Украине 91 баллистическую ракету. Это самый высокий месячный показатель за время войны», — сказано в публикации.

Отмечается, что оборонное ведомство работает над ускорением поставок ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили гиперзвуковой ракетой по связанной с атомной электростанцией (АЭС) подстанции в Киеве. В начале февраля пресс-служба украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщала, что все АЭС на Украине вынуждены были остановить генерацию электроэнергии.

