Россиянам назвали главную рекомендацию для нормализации сна

Врач Шаповаленко призвала отказаться от гаджетов в постели, чтобы улучшить сон

Врач, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» главную рекомендацию, которая помогает нормализовать сон. Выпуск с советом специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказала, что многие люди, которые не могут заснуть, пользуются в постели гаджетами, например, читают новости или работают. «Друзья мои, вот это точно нельзя. Это первая рекомендация по нормализации сна — уберите все гаджеты, уберите все электронные устройства», — призвала она россиян.

Ранее врач общей практики Хуссейн Ахмад заявил, что улучшить сон помогает правильная прогулка. По его словам, важно гулять в промежуток между 11:00 и 15:00. При этом доктор заверил, что ходить 10 тысяч шагов каждый день нет необходимости.

До этого диетолог Марина Макиша рассказала о сладости, которая улучшает сон и снижает тревогу. По словам специалистки, такими свойствами обладает халва.