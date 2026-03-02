Россиянам рассказали о риске остаться без пенсии

Экс-сенатор Епифанова: Даже неработавший россиянин не может остаться без пенсии

Даже если гражданин никогда не трудился официально, он не может оказаться полностью лишен пенсии. Об этом заявила арбитражный управляющий Минюста России, бывший член Совета Федерации Ольга Епифанова. Ее процитировало RT.

Она сослалась на ст. 39 Конституции России, а также на законы №400‑ФЗ «О страховых пенсиях» и №166‑ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении». Из них следует, что при отсутствии стажа государство назначает человеку социальную пенсию. А если доход оказывается низким, то добавляется доплата до прожиточного минимума пенсионера.

Как пояснила Епифанова, эти минимальные социальные выплаты представляют собой «финансовую подушку», предусмотренную законом для каждого гражданина, который не может рассчитывать на страховую пенсию.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила, что большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, однако в некоторых случаях необходимо обращаться в Социальный фонд. В противном случае они рискуют лишиться некоторых льгот. К числу последних относятся доплаты пенсионерам, у которых есть иждивенцы, а также за сельский стаж. Кроме того, это может касаться надбавки за уход, который определен пенсионерам при достижении 80 лет.