Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок городского типа Дробышево в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке городского типа Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад».

Помимо того, российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Пришиб, Яцковка, Красный Лиман, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново. Противник за сутки лишился до 180 бойцов, станции РЭБ и четырех складов с боеприпасами.

2 марта ВСУ атаковали дронами Новороссийск. В результате удара оказались повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад. Пять человек пострадали.