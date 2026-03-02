Реклама

Россия
12:05, 2 марта 2026Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль поселок городского типа Дробышево в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссийские войска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска заняли населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о поселке городского типа Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Запад».

Помимо того, российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Пришиб, Яцковка, Красный Лиман, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново. Противник за сутки лишился до 180 бойцов, станции РЭБ и четырех складов с боеприпасами.

2 марта ВСУ атаковали дронами Новороссийск. В результате удара оказались повреждены восемь многоквартирных и девять частных домов, детский сад. Пять человек пострадали.

