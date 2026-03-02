Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:15, 2 марта 2026Ценности

Российский актер появился на премии Гильдии киноактеров США

Российский актер Юрий Колокольников появился на премии Гильдии киноактеров США
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Российский актер Юрий Колокольников посетил премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards), которая проходила в Лос-Анджелесе. Снимки с мероприятия публикует Times Argus.

Колокольников появился на красной ковровой дорожке в черном смокинге и прозрачных очках. Известно, что знаменитость номинировали на премию в составе исполнителей ролей в сериале «Белый лотос», однако лучшим актерским ансамблем была признана команда медицинского сериала «Питт» с Ноа Уайли.

Материалы по теме:
Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми». Кто выиграл главную телевизионную премию?
Названы лучшие сериалы года по версии «Эмми».Кто выиграл главную телевизионную премию?
20 сентября 2021
Приход королевы Секс, наркотики, рокировка: так ли хорош самый популярный сериал Netflix?
Приход королевыСекс, наркотики, рокировка: так ли хорош самый популярный сериал Netflix?
4 декабря 2020

Колокольников наиболее известен американским зрителям по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Кроме того, он играл в фильме «Довод» Кристофера Нолана и других полнометражных картинах.

Ранее Колокольников снялся в откровенном виде для журнала «Собака.ru».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Россиянка раскрыла стоимость дороги из ОАЭ на родину через Оман

    Трамп рассказал о «колоссальной угрозе» США со стороны Ирана

    Врач предупредила о пагубном влиянии сериалов по вечерам

    Две страны захотели обратиться к Трампу с просьбой по Ирану

    Малышева назвала защищающий сердце и сосуды суп

    Стал известен следующий соперник Зенита в товарищеских матчах

    В Москве проснулись ужи

    Российский актер появился на премии Гильдии киноактеров США

    Пассажиров иностранной авиакомпании эвакуировали из самолета после истерики пенсионера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok