Российский актер появился на премии Гильдии киноактеров США

Российский актер Юрий Колокольников появился на премии Гильдии киноактеров США

Российский актер Юрий Колокольников посетил премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards), которая проходила в Лос-Анджелесе. Снимки с мероприятия публикует Times Argus.

Колокольников появился на красной ковровой дорожке в черном смокинге и прозрачных очках. Известно, что знаменитость номинировали на премию в составе исполнителей ролей в сериале «Белый лотос», однако лучшим актерским ансамблем была признана команда медицинского сериала «Питт» с Ноа Уайли.

Колокольников наиболее известен американским зрителям по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Кроме того, он играл в фильме «Довод» Кристофера Нолана и других полнометражных картинах.

Ранее Колокольников снялся в откровенном виде для журнала «Собака.ru».