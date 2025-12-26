Юрий Колокольников снялся топлес для журнала

Российский актер Юрий Колокольников снялся в откровенном виде для «Собаки.ru»

Российский актер Юрий Колокольников снялся в откровенном виде для журнала «Собака.ru». Соответствующие снимки появились на сайте издания.

45-летний артист предстал на одних размещенных кадрах топлес. Он позировал перед камерой в черных брюках бренда Etuded и коричневой шубе марки Ushatava.

Кроме того, звезда сериала «Беспринципные» примерил пиджак, декорированный множеством маленьких и объемных бокалов. Вдобавок он продемонстрировал читателям образ в широких черных брюках и кожаном плаще.

В феврале российский актер Марк Эйдельштейн принял участие в откровенной фотосессии для американской версии глянцевого журнала Cosmopolitan. Звезда «Аноры» снялся в шортах и расстегнутой рубашке, а также продемонстрировал обнаженный торс, позируя в боксерах и коричневой шубе.