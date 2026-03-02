Реклама

09:47, 2 марта 2026Силовые структуры

Российский школьник попал под чужое влияние и оказался под стражей

Суд Екатеринбурга арестовал 16-летнего юношу по обвинению в попытке теракта
Любовь Ширижик
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 16-летнему школьнику, обвиняемому в покушении на теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Юношу взяли под стражу с учетом данных о его личности и инкриминируемого ему деяния. Он помещен в СИЗО до 24 апреля.

По данным следствия, он в феврале на станции «Екатеринбург-Сортировочный» и участке перегона «Палкино» Свердловской железной дороги попытался совершить поджог пункта параллельного соединения, предназначенного для электроснабжения контактной сети железнодорожного полотна.

Правоохранительные органы считают, что несовершеннолетний действовал под руководством куратора за обещание вознаграждения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на шесть лет осужден подросток за теракт на железной дороге.

