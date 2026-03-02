Реклама

21:31, 2 марта 2026

Самая сексуальная женщина в мире посетила премию в платье с иллюзией голого тела

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, в откровенном наряде посетила премию SAG Awards. Снимки с мероприятия публикует Elle.

Знаменитость вышла на ковровую дорожку в кастомном платье бренда Thom Browne, принт которого создавал иллюзию голого тела. Образ дополняли украшения ювелирного дома Tiffany & Co.

В январе Тейяна Тейлор также обнажилась на модном показе Schiaparelli.

В июле 2021 года исполнительница попала в рейтинг журнала Maxim и заняла в нем первое место. По словам Тейлор, она чувствовала, что заслуживает быть на обложке издания.

