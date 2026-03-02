Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:16, 2 марта 2026Бывший СССР

Ситуацию на Ближнем Востоке назвали ударом по режиму Зеленского

Медведчук: Конфликт на Ближнем Востоке скажется на режиме Зеленского
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму президента Украины Владимира Зеленского, который сам может стать законной целью на уничтожение для своих «кукловодов и хозяев». Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он отметил, что Зеленский пребывает в «полном болезненном восторге от агрессии».

«Он полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного», — заявил Медведчук.

По мнению спикера, глава Украины требует смены власти в другой стране насильственным путем и не понимает, чем это грозит ему.

Ранее Медведчук раскрыл причины нападок Зеленского на Орбана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали суицида бывшего сенатора Умара Джабраилова

    МИД Германии сделал заявление об участии в конфликте против Ирана

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Вернувшемуся из плена россиянину отказали в операции в больнице из-за одной ошибки

    Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Часть россиян предупредили о дожде и снегопаде

    Россиянка описала ночевку в Дубае фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно»

    Страдания россиянки из-за неправильного диагноза опасной болезни оценили в 5000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok