Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:01, 2 марта 2026Культура

Скончался драматург Николай Коляда

В Екатеринбурге скончался драматург Николай Коляда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Драматург Николай Коляда умер в Екатеринбурге в возрасте 68 лет. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда», — говорится в сообщении главы региона.

Всю жизнь Коляда посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе, а его имя, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала, добавил Паслер. Он объединял вокруг себя начинающих драматургов, именитых мастеров и зрителей.

Николай Коляда — выдающийся театральный деятель, драматург и писатель, актер и режиссер, автор более ста пьес. Его «Коляда-театр», гастролирующий по стране и всему миру, был создан в день рождения своего художественного руководителя в 2001 году.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «Давайте сперва закончим работу». Трамп рассказал о трех очень хороших кандидатурах на пост лидера Ирана

    России спрогнозировали затяжное падение вылова ключевого вида рыб

    Европейский лидер выступил против США и Европы из-за Ирана

    Главу «Хезболлы» в парламенте убили в результате атаки Израиля

    Скончался драматург Николай Коляда

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю назвала любимый тип мужчин для секса

    В российском регионе раскрыты три главаря тоталитарной секты

    Пленный боец ВСУ пожаловался на канадский сухпаек

    Стало известно о резком призыве соратников Трампа в отношении Ирана

    Samsung признала провал своих смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok