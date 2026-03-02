В Екатеринбурге скончался драматург Николай Коляда

Драматург Николай Коляда умер в Екатеринбурге в возрасте 68 лет. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда», — говорится в сообщении главы региона.

Всю жизнь Коляда посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе, а его имя, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала, добавил Паслер. Он объединял вокруг себя начинающих драматургов, именитых мастеров и зрителей.

Николай Коляда — выдающийся театральный деятель, драматург и писатель, актер и режиссер, автор более ста пьес. Его «Коляда-театр», гастролирующий по стране и всему миру, был создан в день рождения своего художественного руководителя в 2001 году.