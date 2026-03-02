Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на шоу пузырек со спермой победителя проекта

Участница «Битвы экстрасенсов» Лариса Шеина принесла сперму на съемки шоу

Участница 25-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Лариса Шеина принесла на съемки испытания пузырек, в котором, как она заявила, находится сперма победителя проекта Владислава Череватого. Выпуск программы доступен на Rutube.

В передаче Шеина должна была найти среди десятков автомобилей тот, в котором спрятался человек. Перед испытанием она рассказала, что в поисках ей будет помогать биоматериал победителя проекта Череватого, после чего достала склянку с жидкостью. «Я даже боюсь предположить, как у вас оказался этот артефакт», — сказал ей ведущий шоу Илья Ларионов. В ответ участница заявила, что биоматериал ей дал финалист предыдущего сезона проекта Александр Саков.

На выпуск отреагировал Череватый: в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он опроверг, что у Шеиной была его семенная жидкость. «Никакого отношения ни я, ни мои биоматериалы к данному мерзкому перформансу не имеют. Это подлый хайп, который перешел все границы», — возмутился он.

