Победителя «Битвы экстрасенсов» обокрали на миллионы рублей

Домработница участника «Битвы экстрасенсов» Череватого украла у него 12 млн руб.

Победителя 23-го сезона популярного проекта «Битва экстрасенсов» Влада Череватого обокрали на миллионы рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Издание сообщает, что домработница победителя «Битвы экстрасенсов» Мария на протяжении полугода практически каждый день крала у него по 50 тысяч рублей. Уточняется, что она брала купюры дома у Череватого. Всего девушка вынесла 12 миллионов рублей.

По данным Mash, Череватый заметил, что у него пропали деньги, и проверил записи с камер наблюдения. Он обнаружил, что его домработница занимается воровством, и обратился в полицию. Издание добавило, что домработницу отправили в СИЗО до декабря.

Мария, в свою очередь, утверждает, что воровать у Череватого ее просили его близкие, так как победитель «Битвы экстрасенсов» был строг и не давал им денег.

Влад Череватый участвовал в 22-м сезоне битвы «Битвы экстрасенсов» и стал победителем 23-го сезона. Он вел передачу «Экстра Такси» на канале ТВ-3. В личных интервью и телеэфирах Череватый неоднократно утверждал, что рядом с ним все время находится демон по имени Толик, который связывает его с потусторонним миром. Позднее Череватый признался, что выдумал историю про демона. Он также добавил, что назвал мифическое существо в честь деда Анатолия.

