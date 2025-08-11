Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:15, 11 августа 2025Интернет и СМИ

Бородину обокрали в Европе

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что у нее украли телефон в Италии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее обокрали во время путешествия по Европе. Об этом она рассказала в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам ведущей, в Италии у нее украли запасной телефон. «В какой момент это произошло, неясно. Обнаружила это только в стамбульском аэропорту, дико расстроилась», — пожаловалась она.

Бородина также заявила, что в Италии «воруют на каждом шагу». Она призвала подписчиков быть особенно осторожными во время путешествий в Милан и Венецию, поскольку там, по словам ведущей, особенно много воров.

«Говорят, полиция с этим ничего не может сделать, отпускают их быстро, даже если ловят. По мне, бред какой-то. Где вопрос безопасности граждан?» — возмутилась Бородина.

Ранее сообщалось, что победительницу первого сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ Олесю Ермакову обокрали в Москве. У звезды телепроекта украли пакет с вещами стоимостью 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ подтвердила, что подрыв основателя батальона «Арбат» в Москве устроил смертник. Его организовала Украина

    В ВС России рассказали о новой тактике по борьбе с «Бабой-ягой»

    ВС России начали применять летающие гранатометы в зоне СВО

    Российского священника наказали за участие в акции коммунистов в Судже

    Россиянин описал жизнь в одной стране фразой «там можно снимать постапокалиптическое кино»

    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы

    Обломки беспилотников нашли в курортном регионе России

    Российский депутат предложил запретить импорт товаров из Азербайджана

    В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

    Россияне массово начали публиковать фото пельменей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости