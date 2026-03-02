Стали известны новые подробности об отношениях жены бывшего принца Эндрю с Эпштейном

Жена принца Эндрю попросила у Эпштейна купить ей авиабилеты после его ареста

В очередной порции опубликованных документов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна нашли новые письма от жены бывшего принца Эндрю Сары Фергюсон. Об этом сообщает Daily Mail.

В переписке оказались ранее неизвестные подробности их близких отношений. Как выяснилось, 22 июля 2009 года, когда Джеффри Эпштейна выпустили из тюрьмы под домашний арест по делу о растлении несовершеннолетних, сотрудники Сары Фергюсон сразу же связались с его помощницей. Бывшая герцогиня Йоркская попросила оплатить ее трехдневный визит в Нью-Йорк, причем для себя требовала купить авиабилеты в первый класс, а для принцесс Беатрис и Евгении — бизнес-класс. При этом Эпштейн соглашался только на бизнес для нее и эконом для дочерей. Когда ее помощница стала настаивать на апгрейде обратного рейса, Эпштейн коротко посоветовал своей ассистентке не отвечать на письмо.

Вскоре после той поездки Фергюсон отправила Эпштейну восторженное письмо, назвав его «братом, о котором всегда мечтала». Позже она также просила финансиста предоставить его особняк для премьерного показа фильма «Молодая Виктория», в котором она выступила продюсером, либо выделить 20 тысяч долларов (около 1,9 миллиона рублей) на аренду зала. Эпштейн отказался помогать с помещением, и мероприятие в итоге отменили.

Ранее сообщалось, что после ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора его дочери отказались с ним общаться под предлогом защиты собственных детей. «Они хотят оградить детей от происходящего», — рассказал неназванный источник.