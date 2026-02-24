Реклама

14:58, 24 февраля 2026Из жизни

Дочери отказались общаться с бывшим принцем Эндрю после его ареста

Принцессы Беатрис и Евгения считают бывшего принца Эндрю предателем
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Phil Noble / Reuters

Дочери арестованного Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, принцессы Беатрис и Евгения, считают отца предателем. Об этом сообщает издание People.

После ареста бывшего принца принцессы отказались с ним общаться под предлогом защиты собственных детей. «Они хотят оградить детей от происходящего», — рассказал источник издания. По его словам, Беатрис и Евгения «собирают картину воедино и осознают, что ими, возможно, пользовались».

Это ощущается как полное предательство. Они убиты горем, но отец остается отцом, а мать — матерью. Любовь к родителю нельзя просто выключить

источник People
Беатрис и Евгения продолжали поддерживать отношения с отцом и после того, как стало известно о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном. В декабре Беатрис пригласила родителей на крестины дочери, а в январе вместе со старшей дочерью гостила у Эндрю и вместе с ним каталась верхом у Виндзорского замка.

Бывшего принца Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. В апреле 2025 года Робертс-Джуффре не стало. В октябре вышли ее мемуары, в которых она рассказала о пережитом, в том числе об оргиях с Эндрю. Опальный младший брат Карла III был близко знаком с американским финансистом Джеффри Эпштейном, вместе с которым совершал преступления против малолетних.

В октябре 2025 года Эндрю лишили титулов. Перед публикацией основного массива документов Эпштейна бывший принц покинул поместье Роял-Лодж и отправился в изгнание в Норфолк. О его аресте стало известно 19 февраля.

