Стало известно о попытке Ирана атаковать базы Британии на Кипре

Два беспилотника были перехвачены поблизости от базы Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании «Актротири» на острове Кипр. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Пресс-секретарь правительства [Кипра] сообщил, что были перехвачены еще два беспилотных летательных аппарата, направлявшиеся к британской авиабазе Акротири», — говорится в публикации.
Сообщается, что сирены воздушной тревоги прозвучали на авиабазе после полудня по местному времени.
Ранее стало известно, что в аэропорту города Пафос на Кипре была объявлена эвакуация. Воздушная гавань находится в 60 километрах от авиабазы «Акротири».